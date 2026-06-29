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Kanada, 90+2'deki golüyle son 16'ya yükseldi

Kanada, 90+2'deki golüyle son 16'ya yükseldi
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ev sahibi Kanada, Güney Afrika'yı 90+2. dakikada Eustaquio'nun golüyle 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez son 16 turuna kaldı.

Ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 yenerek FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Son 16'ya kalacak ilk takımı belirleyen maç ABD'deki SoFi (Los Angeles) Stadyumu'nda oynandı.

90+2. dakikada, Stephen Eustaquio ceza sahası dışından attığı sert şutla topu ağlara gönderdi.

Kanada bu golle tarihinde ilk kez bir dünya kupasında son 16'ya adını yazdırdı.

Her iki takım da gruplarından ikinci olarak çıkıp son 32 turuna yükselmişti.

Kanada, son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle 4 Temmuz'da karşı karşıya gelerek çeyrek final bileti arayacak.

Son 16'ya kalacak diğer takımları belirleyecek maçlarsa 29 Haziran'da Brezilya-Japonya ve Almanya-Paraguay karşılaşmaları ile devam edecek.

Maçtan öne çıkanlar

Son dakikalarına kadar golsüz giden maçın büyük bölümü gergin geçti.

İlk yarıda iki takım da savunmaya öncelik verirken, en net gol fırsatı 44. dakikada Kanada'dan geldi.

Sağ kanattan kullanılan kornerde Bombito kafa vuruşuyla golü denedi ancak Güney Afrika savunmasında Modiba topu çizgiden çıkardı.

İkinci yarıda da ataklarda daha etkili olan ekip Kanada'ydı.

65. dakikada Oluwaseyi kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutu kaleciden sekip, Güney Afrika oyuncusu Mbokazi'nin son anda araya girmesiyle kornere çıktı.

Kanada'ya galibiyeti getiren gol 92. dakikada Eustaquio'dan geldi.

Kanada teknik direktörü Jesse Marsch, maçtan sonra futbolcularına "Sizler Kanada'nın kahramanlarısınız" diyerek teşekkür etti.

Turnuvaya veda eden Güney Afrika'nın teknik direktörü Hugo Broos da oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi, ancak "güçlü ve hızlı rakip karşısında geriye düştüklerini" ekledi.

BBC
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