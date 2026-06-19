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2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup ederek turnuva tarihindeki ilk galibiyetini aldı. David'in hat-trick yaptığı maçta Katar'da iki oyuncu kırmızı kart gördü.

Stat: BC Place Vancouver

Hakemler: Cristian Garay, Jose Retamal, Miguel Rocha (Şili)

Kanada : Crepeau, Johnston, de Fougerolles (Dk. 71 Shaffelburg), Cornelius (Dk. 46 Bombito), Laryea, Buchanan (Dk. 83 Sigur), Eustaquio, Kone (Dk. 57 Saliba), Ahmed (Dk. 71 Oluwaseyi), David, Larin

Katar : Abunada, Al-Oui, Miguel, Khoukhi, Ahmad, Gaber (Dk. 46 Almanai), Madibo, Laye, Junior (Dk. 46 Fathy) (Dk. 87 Mendes), Afif, Abdurisag (Dk. 40 Al Brake)

Goller: Dk. 16 Larin, Dk. 29, 45+3 ve 90+2 David, Dk. 64 Saliba, Dk. 75 Almanai (kendi kalesine) ( Kanada )

Sarı kartlar: Dk. 9 Cornelius ( Kanada ), Dk. 64 Fathy ( Katar )

Kırmızı kartlar: Dk. 33 Ahmad, Dk. 53 Madibo ( Katar )

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda oynanan maçta Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Kanada, 16. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan çizgiye kadar inen Johnston'ın ortaladığı topa David vurdu. Kaleci Abunada'dan seken topu Larin ağlara gönderdi.

29. dakikada Buchanan'ın ceza alanı dışından çektiği şutta, savunmadan seken topu önünde bulan David, kaleci Abunada'nın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

45+3. dakikada Johnston'ın sağ taraftan arka direğe ortaladığı topa Larin kafayla vurdu. David, kaleci Abunada'dan dönen topu filelere gönderdi: 3-0.

64. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest atışı kullanan Saliba'nın vuruşunda direğe çarpan top, ağlara gitti: 4-0.

75. dakikada sağ taraftan Johnston'ın ceza alanına gönderdiği önce Buchanan, ardından Shaffelburg vurdu. Katarlı futbolcu Almanai'dan seken top filelerle buluştu: 5-0.

90+2. dakikada Saliba'nın ceza alanı dışından çektiği şut David'in önünde kaldı. Bu futbolcu, kaleci Abunada'nın sağından topu ağlara gönderdi ve üçüncü golünü atarak "hat-trick" yaptı.

Katar'ı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Kanada, turnuva tarihindeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. Katar ise 1 puanda kaldı.

B Grubu'nda puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAvP
Kanada211071+64
İsviçre211052+34
Bosna Hersek201125-31
Katar201117-61

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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