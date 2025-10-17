Haberler

Kamu Spor Oyunları'nda Sona Gelindi

Kamu Spor Oyunları'nda Sona Gelindi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları'nın ödül töreni 20 Ekim'de yapılacak. Kamu çalışanlarının katıldığı organizasyonda basketbol, voleybol, masa tenisi ve ayak tenisi branşlarında müsabakalar düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde kamu çalışanlarını buluşturan Kamu Spor Oyunlarında sona gelindi. Denizli'de dört branşta yapılan organizasyonların ödül töreni 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.45'te yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen "3. Kamu Spor Oyunları" devam ediyor. Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi ve Ayak Tenisi branşlarını içeren oyunlarda kamu personelleri sahaya çıktı. "Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla üçüncüsü yapılan Kamu Spor Oyunları Projesi ile kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olması, birlik beraberliğin pekiştirilmesi amaçlanıyor. Kamu kurumlarının katılımı ile kurumlar arası iş birliğini artırmak, çalışanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor.

Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi ve Ayak Tenisi gibi spor dallarında yapılan toplam 449 kamu çalışanının katıldığı müsabakalarda dereceye girenler 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.45'te toplu ödül töreni ile ödüllerini alacak. İllerini şampiyon tamamlayan takımlar Bölge Şampiyonasına katılım hakkı elde edecek. Yarışmaların finalleri ise Ankara'da yapılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Fenerbahçe'ye Ferdi'den kötü haber

Ferdi'den kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.