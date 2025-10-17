Kamu Spor Oyunları'nda Sona Gelindi

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde kamu çalışanlarını buluşturan Kamu Spor Oyunlarında sona gelindi. Denizli'de dört branşta yapılan organizasyonların ödül töreni 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.45'te yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen "3. Kamu Spor Oyunları" devam ediyor. Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi ve Ayak Tenisi branşlarını içeren oyunlarda kamu personelleri sahaya çıktı. "Gelin Sporda Buluşalım" sloganıyla üçüncüsü yapılan Kamu Spor Oyunları Projesi ile kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olması, birlik beraberliğin pekiştirilmesi amaçlanıyor. Kamu kurumlarının katılımı ile kurumlar arası iş birliğini artırmak, çalışanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak hedefleniyor.

Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi ve Ayak Tenisi gibi spor dallarında yapılan toplam 449 kamu çalışanının katıldığı müsabakalarda dereceye girenler 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.45'te toplu ödül töreni ile ödüllerini alacak. İllerini şampiyon tamamlayan takımlar Bölge Şampiyonasına katılım hakkı elde edecek. Yarışmaların finalleri ise Ankara'da yapılacak. - DENİZLİ