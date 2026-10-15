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Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi müsabakaları Muğla'da kamu personeliyle yapıldı

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Kamu Spor Oyunları'nda masa tenisi müsabakaları Muğla'da kamu personeliyle yapıldı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Kamu Spor Oyunları kapsamında masa tenisi müsabakaları Muğla'da gerçekleştirildi. Kamu personelinin katıldığı organizasyonda erkeklerde 4, kadınlarda 3 takım mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamında masa tenisi müsabakaları Muğla'da gerçekleştirildi. Kamu kurumlarında görev yapan personelin katılımıyla düzenlenen müsabakalarda kadınlar ve erkekler kategorilerinde sporcular mücadele etti.

Kamu kurumları arasında sportif dayanışmayı artırmak, çalışanları spora teşvik etmek ve sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen Kamu Spor Oyunları, masa tenisi müsabakalarıyla devam etti. Muğla'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Erkekler kategorisinde 4 takım mücadele etti

Masa tenisi müsabakalarının erkekler kategorisinde Muğla T.O.M., Muğla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi (E.A.H.) ile Muğla E.A.H. Bilgi İşlem Birimi takımları yer aldı.

Kadınlar kategorisinde 3 takım yer aldı

Kadınlar kategorisinde ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla SGK (A) ve Muğla SGK (B) takımları mücadele etti.

Kamu kurumlarını sporun ortak paydasında buluşturan organizasyonda, çalışanların sosyal etkileşimlerinin artırılması ve sportif faaliyetlere katılımın teşvik edilmesi hedeflendi.

Müsabakaların ardından organizasyona katılan tüm sporcular tebrik edilirken, Kamu Spor Oyunları'nın kurumlar arasındaki dayanışmaya ve spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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