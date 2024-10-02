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Kamil Battal'dan Denizlispor'a Anlamlı Bağış

Kamil Battal'dan Denizlispor'a Anlamlı Bağış
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İş adamı Kamil Battal, Denizlispor'dan alacaklarını feragat ederek kulübe bağışladı. Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Battal'a verdiği destek için teşekkür etti.

Denizli'de iş adamı Kamil Battal, Denizlispor'dan alacaklarının feragat ederek kulübe bağışladı.

İş adamı Kamil Battal, geçtiğimiz sezonlarda Denizlispor için otobüs taşımacılığı yaparak büyük destek ve katkıda bulunmuştu.

Denizlispor'a verdiği anlamlı destek için Battal'a teşekkür eden Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, "Denizli'de bugüne kadar Denizlispor'umuz için hizmetler vermiş Kamil Battal beyle alacakları konusunda mutabakata varıp alacaklarını kulübümüze bağışlaması bizleri sevindirdi böyle değerli iş insanlarımızın da aynı özveriyi gösterip kulübümüze gerek nakdi yardım gerekse alacaklarının feragati için destek bekliyoruz. Takımımızın ligde iyi bir ivme yakalaması bizleri ve tüm camiayı mutlu ediyor inşallah bundan sonra Denizlispor'umuzun bu mali bilançodan kurtulması için herkesin desteklerini bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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