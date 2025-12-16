Kameraya imza atan Messi'nin zor anları
Bir kameramanın Lionel Messi'den kamerasına imza atmasını istemesi, beklenmedik bir anın yaşanmasına neden oldu. Messi'nin kalemi eline almasıyla başlayan imza anı, kalemin yazmamasıyla kısa süreli bir aksaklığa sahne oldu.
Lionel Messi'nin bir kameramanın isteği üzerine imza atmaya çalıştığı sırada kalemin yazmaması, gülümseten anlara sahne oldu. Kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Kameramanın uzattığı kalemin yazmaması üzerine Messi, durumu fark ederek kısa bir şaşkınlık yaşadı. Ortaya çıkan bu anlar, çevredeki isimlerin de gülümsemesine neden oldu. Messi'nin sakin tavrı ve yaşanan küçük aksaklığa verdiği tepki dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverler Messi'nin doğal ve samimi tavırlarına yorum yağdırdı. Video, Messi'nin saha dışındaki mütevazı kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.