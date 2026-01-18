Balkan şampiyonu ağabey rol model oldu, 3 kardeşi onun izinden başarıya yürüyor

Siirt'te Balkan şampiyonu milli güreşçi Murat Kalkan'ın başarısından etkilenerek güreşe başlayan kardeşleri Muhammed, Mevlüt ve Yunus Emre Kalkan, Türkiye şampiyonalarında madalyalar kazandı.

Siirt'te bir kulüpte 13 yaşında güreşe başlayan Murat Kalkan (24), 2013 ile 2022 yılları arasında çok sayıda yarışmada madalya elde etti.

Kalkan, Türkiye Güreş Federasyonunca 2018'de düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvası ve aynı yıl Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Ağabeyinin başarılarından etkilenen Muhammed (18) de 2020 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Sporcu Eğitim Merkezi'nde güreşe başladı.

Muhammed, 2024'te Tokat'ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Bahreyn'de yapılan Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları'nda dördüncü olan Muhammed, çeşitli yarışmalarda da gümüş ve bronz madalya elde etti.

Daha sonra Mevlüt (16) ve Yunus Emre (14) de ağabeyleri gibi güreşe başladı. Farklı tarihlerde Sporcu Eğitim Merkezi'nde güreşe başlayan kardeşlerden Mevlüt, 2024-2025 yıllarında Türkiye Güreş Şampiyonası'nda gümüş ve bronz, Yunus Emre de geçen yıl Sivas'ta düzenlenen 14 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Siirt Sporcu Eğitim Merkezi'nde yetişen 3 kardeş, gelecek aylarda yapılacak Türkiye ve Avrupa şampiyonaları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Murat kardeşlerine rol model oldu

Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Abdülaziz Savuk, AA muhabirine, merkezde güreşin yanı sıra judo ve boks branşlarında faaliyet gösterdiklerini, toplam 56 sporcunun 20'sinin yatılı, geri kalan sporcuların gündüzlü olduğunu söyledi.

Güreşte Kalkan kardeşlerin başarılı olduğunu anlatan Savuk, "Murat Kalkan ilkokula gidiyordu. Evi güreş salonuna yakındı. İktisat Spor Kulübünde güreşe başladı. Daha sonra bize geldikten sonra katıldığı müsabakada Türkiye şampiyonu oldu. Kayseri Şeker Spor Kulübüne transfer oldu. Daha sonra Balkan şampiyonu oldu. Değişik yaş gruplarında Türkiye şampiyonlukları da var." dedi.

Büyük başarı elde eden Murat'ın kardeşlerine de rol model olduğunu vurgulayan Savuk, kardeşlerinin de güreşte başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'a teşekkür eden Savuk, merkezde güreşçilerin yanı sıra diğer branşlardaki sporcuları da desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Muhammed, Mevlüt ve Yunus Emre, ağabeylerinin yolunda ilerliyor"

Güreş antrenörü Salih İnan ise Kalkan kardeşlerin geleceğinin çok parlak olduğunu belirterek, "Muhammed, Mevlüt ve Yunus Emre, ağabeylerinin yolunda ilerliyor. En küçükleri Yunus Emre bu sene Türkiye şampiyonu oldu ve önümüzdeki aylarda katılacağı milli takım seçmelerinde milli olmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Siirt'in güreşte köklü bir geleneğe sahip olduğunu aktaran İnan, Kalkan kardeşler ile çıtayı daha da yukarı taşımak istediklerini anlattı.

"Ağabeyim bize sürekli antrenman yaptırıyordu"

Güreşçi kardeşlerden Mevlüt Kalkan, desteklerinden dolayı Sporcu Eğitim Merkezi yönetici ve antrenörlerine teşekkür etti.

Mevlüt, şöyle konuştu:

"Murat ağabeyimin desteğiyle güreşe başladık. İlk derecesini yaptığında gelip madalyasını bize gösterdi, çok sevindik. Biz de onu takip ediyoruz. Bu sene hedefim Avrupa'da ilk üçe girmek. Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Ağabeyim bize sürekli antrenman yaptırıyordu, bazen pes etmek istiyorduk ama izin vermiyordu."

"Ağabeylerim benimle gurur duydu"

Yunus Emre Kalkan ise 8 yaşında başladığı güreşte hedefinin milli takıma seçilip çeşitli şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirtti.

Güreşe ağabeyinin Balkan şampiyonu olmasıyla başladığını anlatan Yunus Emre, şunları söyledi:

"Onun şampiyon olmasına çok sevindik. Sonra iki ağabeyim daha güreşe başladı. Onlar da derece yaptı. 'Ben niye yapmayayım?' dedim ve güreşe başladım. Geçen yıl Sivas'ta yapılan 14 Yaş Altı Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya aldım. Ağabeylerim benimle gurur duydu. Siirt Sporcu Eğitim Merkezi'nde yatılı kalıyorum. Dönem dönem tüm kardeşler bir araya geliyoruz ve birlikte antrenman yapıyoruz."