Kalespor, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor'u 4-3 yendi

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme A Grubu'nda Kalespor ile Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor karşı karşıya geldi. 7 golün atıldığı zorlu doksan dakikada, kazanan 4-3'lük sonuçla Kalespor oldu. İki takımda karşılaşmayı 10'şar kişi tamamladı.