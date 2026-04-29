Kalesini en çok gole kapatan takım: Göztepe

Kalesini en çok gole kapatan takım: Göztepe
Göztepe, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 31 haftadaki 16 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 31 haftadaki 16 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda ligin en iyi takımı konumunda bulunuyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Ligin bitimine 3 maç kala Avrupa potası için mücadelesini sürdüren İzmir ekibi, en az kayıpla sezonu tamamlayıp hedefine ulaşmak istiyor. Bu sezon hücum anlamında zaman zaman üretkenlik sorunu yaşayan sarı-kırmızılılar, savunmada ise tam tersi bir performansa imza atarak etkileyici bir görüntü çizdi.

Oynadığı 31 maçın 16'sında kalesini gole kapatan Göztepe, bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. Mücadele ettiği her iki maçtan birinde gol yemeyen sarı-kırmızılılar; Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği (2 maç), Kasımpaşa, Gaziantep FK, Samsunspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını hem kazanıp hem de gol yemeden tamamladı.

Göztepe, galibiyet elde edemediği Kayserispor, Fenerbahçe, Eyüpspor (2 maç), Kocaelispor ve Konyaspor müsabakalarında da rakiplerine gol izni vermeyerek savunmadaki başarılı performansını sürdürdü.

Bu istatistikte ligi zirvede tamamladı

Ligin bitimine 3 hafta kala Göztepe, 16 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılıları 12'şer maçla Başakşehir ve Galatasaray takip ediyor. İzmir ekibi, kalan 3 maçın tamamında gol yemesi ve Başakşehir ile Galatasaray'ın tüm maçlarını gol yemeden tamamlaması durumunda dahi zirvedeki yerini korumayı garantilemiş durumda.

Öte yandan Fenerbahçe ise 10 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda dördüncü sırada yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
