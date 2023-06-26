Kaleci rakip forvetin ayağını kırdı, takım arkadaşları kupayı hastaneye götürdü

Denizli 2. Amatör Lig play-off grubu son maçında Serinhisar 1906 Belediyespsor SK ile Gökbörüspor arasında oynanan karşılaşmada, Okan Çoğan'ın ayağı topu filelerle buluşturmak isterken kaval kemiğinden kırıldı. Acı içinde kıvranan ve gözyaşlarına hakim olamayan Serinhisarlı genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, takım arkadaşları ise galibiyetin ardından aldıkları kupayı kendisine getirdi.

- Golü önlemek isteyen kaleci, rakip forvetin ayağını kırdı

Takım arkadaşları, kazandıkları kupayı ayağı kırılan arkadaşlarına götürdü

DENİZLİ - Denizli 2. Amatör Lig play-off grubu son maçında Serinhisar 1906 Belediyespsor SK ile Gökbörüspor arasında oynanan karşılaşmada, Okan Çoğan'ın ayağı topu filelerle buluşturmak isterken kaval kemiğinden kırıldı. Acı içinde kıvranan ve gözyaşlarına hakim olamayan Serinhisarlı genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, takım arkadaşları ise galibiyetin ardından aldıkları kupayı kendisine getirdi.

Denizli 2. Amatör Lig play-off grubunda Serinhisar 1906 Belediyespsor SK ile Gökbörüspor arasında Denizli Şirinköy Stadı'nda oynanan ve her iki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşmanın 44. dakikasında rakip kaleci Serhat Karagözoğlu ile karşı karşıya kalan Serinhisar 1906 Belediyespsor SK futbolcusu ve takım kaptanı Okan Çoğan'ın ayağı, kaleci ile çarpışma anında kaval kemiği bölgesinden kırıldı. Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından Çoğan, ambulans ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Sonucu 1-1 sona eren karşılaşma sonunda Serinhisar 1906 Belediyespsor SK, 1. Amatör Lig'e yükseldi. Kupasını maç bitiminde alan kırmızı-siyahlılar, kupayı hastanede tedavi altındaki arkadaşlarına götürerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.