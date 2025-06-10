Kale arkası 20 binden fazla! Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatlarını duyurdu. Fenerium Alt ve Maraton Alt fiyatları 86 bin 800-455 bin TL, Fenerium Üst ve Maraton Üst 33 bin-64 bin 400 TL, Kale arkası 20 bin 500 TL ve Öğrenci kombine fiyatı ise 10 bin 750 TL olarak belirlendi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu kombine kart fiyatlarını açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kombine kart satışının 12 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da başlayacağı belirtildi.
Mevcut kombine kart sahiplerine özel başlatılan ve 18 Haziran Çarşamba günü sona erecek yenileme döneminin ardından yer değiştirme imkanı sunulacağı aktarıldı.
Yüksek divan kurulu, kongre ve temsilci üyeler için öncelikli satışın ardından genel satış işlemlerine geçileceği kaydedildi.
Kombine fiyatları şöyle:
- Fenerium Alt ve Maraton Alt: 86 bin 800-455 bin
- Fenerium Üst ve Maraton Üst: 33 bin-64 bin 400
- Kale arkası: 20 bin 500
- Öğrenci: 10 bin 750