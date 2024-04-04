Kaldırdığı ağırlıkları görenler 'Yok artık' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı

Bir dönemler Fenerbahçe forması da giyen ve geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil, adından söz ettirmeye devam ediyor.

KASLI HALİ ŞAŞIRTTI

Futbolu bıraktıktan sonra spor yapmaya başlayan Mesut Özil'in son hali ise dikkatlerden kaçmadı. 35 yaşındaki eski futbolcu'nun son hali binlerce beğeni aldı.

PLEVNE MARŞIYLA ÇALIŞIYOR

Eski futbolcu, son egzersizini Plevne marşıyla yaptı. Sosyal medyada paylaştığı videoda Özil'in kaldırdığı ağırlık ve kasları takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İşte Mesut'un o hali;