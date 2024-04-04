Üye Girişi
Haberler

Kaldırdığı ağırlıkları görenler "Yok artık" diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönemler Fenerbahçe forması da giyen ve geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil, adından söz ettirmeye devam ediyor.

KASLI HALİ ŞAŞIRTTI

Futbolu bıraktıktan sonra spor yapmaya başlayan Mesut Özil'in son hali ise dikkatlerden kaçmadı. 35 yaşındaki eski futbolcu'nun son hali binlerce beğeni aldı.

PLEVNE MARŞIYLA ÇALIŞIYOR

Eski futbolcu, son egzersizini Plevne marşıyla yaptı. Sosyal medyada paylaştığı videoda Özil'in kaldırdığı ağırlık ve kasları takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İşte Mesut'un o hali;

Kaldırdığı ağırlıkları görenler 'Yok artık' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı

Kaldırdığı ağırlıkları görenler 'Yok artık' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mesut Özil Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi yıl yapılacak? Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi nedir? Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında hadisler! CUMA VE KADİR GECESİ MESAJLARI 2024! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler? Adet olan kadın kadir gecesinde ne yapmalı? Adetliyken Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? Kadir gecesinde hangi dua okunur? Kadir gecesi mesajları 2024! Kadir gecesinde nasıl mesaj atılır? Kadir gecesi ne zaman? YARIN KADiR GECESİ Mİ? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır? Bayram namazı saat kaçta 2024? Sinop bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Muğla bayram namazı saat kaçta 2024? Muğla bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500

Yorumlar (9)

ekaf paseh:

bu değilmiydi alman milli takımını seçen şimdi mi aklına geldi marş dinlemek

42
14
yanıtYanıtla
Zebra 21:

Para oğlum para

yanıt3
yanıt0
Sercan Özdinc:

Abi evli çoluk çocuk sahibi adamsın. Para derdide yok gez dünyayı ailenle vakit geçir kaslı olsan ne olacak ki

25
3
yanıtYanıtla
Süleyman İlteriş:

Gezse ne olucak ki.... Hrrkesin zevki farklı

yanıt10
yanıt5
Ne Demeli:

Bu kas değil bu balon, futbol oynarken kaslı idi..

yanıt0
yanıt0
erkan yüksel:

DİZ KAPAKLARINI ALIR BİGÜN ELİNE

13
3
yanıtYanıtla
sedat marankoz:

İnsanda ne eksikse onu göstermeye çalışırmış..

8
4
yanıtYanıtla
Tırpan:

Herkesin sevdiği ilgilendidiği birşeyler var. Bırakın adamaı

5
1
yanıtYanıtla
ŞÜKRÜ GÜZEN:

Hay Maşallah

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title