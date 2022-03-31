"Kakofoni var" diyen Ali Koç, Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarıyla oynadı! Tepkiler çığ gibi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan başkan, sarı-lacivertli taraftarlara sitem etti.

"FENERBAHÇE'NİN ARKASINDA OLDUĞUNUZU GÖSTERDİNİZ"

"İyi günde sevmek kolaydır." diyen Koç, "Kötü günde de kayıtsız şartsız Fenerbahçe'nin arkasında olduğunuzu gösterdiniz. Son sezonlarda yaşadığımız olumsuzluklarda en çok üzüldüğüm konu, üzüntümüz ve mahcubiyetimiz, sizin gibi durum ne olursa olsun kulübü destekleyip de arzuladığımız mutluluğu yakalayamayan gençler, çocuklar. Fakat taraftarlık öyle olmalıdır" dedi.

"TARAFTAR PROFİLİ BİRAZ DEĞİŞTİ"

Fenerbahçe taraftarlarının iç saha maçlarında hakemi ve rakibi baskı altına alamadığını söyleyen Ali Koç şunları aktardı:

"Taraftar profili biraz değişti. Bazı şeyleri takdir edebilirim ama tasvip edemiyorum. Biz başka statlara, bilhassa ana rakiplerimize gittiğimizde orada eskiden bizde olduğu gibi homojen bir yaklaşım var. Top bizdeyken resmen stat üstümüze çöküyor. Futbolcuların birbiriyle konuşamayacağı kadar gürültü oluyor. Hakemin aleyhte kararlarında hakemi baskı altına alıyorlar. Top onlardayken de tek ses takımlarını destekliyorlar. Bizde ise bir kakofoni var. Her tribün başka telden çalıyor. Top rakipteyken stat rakibin üstüne çökmüyor, hakem kararlarına tek tük tepki veriliyor. İçinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun eski halimize, fabrika ayarlarımıza, eski DNA'mıza dönmemiz lazım."

TARAFTAR İSYAN ETTİ

Fenerbahçe taraftarı, Ali Koç'un bu sözlerine sosyal medyada tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları yorumlarda 4 senedir başarıya hasret kaldıklarını ve tribündeki profilin değişmesinin normal olduğunu belirtti.