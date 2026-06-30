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Kahramanmaraş'ta yaz spor okulları 29 branşta kapılarını açtı

Kahramanmaraş'ta yaz spor okulları 29 branşta kapılarını açtı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı başlattığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta 5-18 yaş arası çocuk ve gençlere ücretsiz spor eğitimi verilecek. 29 branşta 93 okulda eğitimler başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli geçirmeleri amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirilen "Spor Okulları" ve "Engelsiz Spor Okulları" projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta yaz spor okulları açıldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından başlatılan program kapsamında, kent genelinde 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlere ücretsiz spor eğitimi verilecek.

Kahramanmaraş genelinde modern spor tesislerinde gerçekleştirilecek eğitimlerde alanında uzman antrenörler görev alacak. Toplam 29 farklı branşta faaliyet gösterecek 93 yaz spor okulunda çocuklar ve gençler ücretsiz olarak spor yapma imkanı bulacak.

Programla çocukların düzenli spor alışkanlığı kazanması, fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi, refleks, odaklanma ve stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Engelsiz Spor Okulları" kapsamında ise engelli bireylerin spora erişiminin artırılması amaçlanıyor. Eğitimlere katılan ve yetenekleriyle öne çıkan engelli sporcular, uzman antrenörler tarafından takip edilerek kulüp sporculuğuna kazandırılacak.

Açılış programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yaz spor okullarının çocukların hem sağlıklı bireyler olarak yetişmesine hem de geleceğin başarılı sporcularının keşfedilmesine katkı sağlayacağını belirterek, aileleri çocuklarını ücretsiz spor eğitimlerine yönlendirmeye davet etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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