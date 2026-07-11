Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nde başkanlığa Ahmet Gülpak seçildi

Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ahmet Gülpak seçildi.

Büyükşehir Belediyesi Çamlıca Restora'da gerçekleştirilen genel kurulda, geçmiş döneme ait faaliyet raporları okunarak divan başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Raporlar, üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra tek listeyle gidilen seçimde Ahmet Gülpak, Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü'nün yeni başkanı oldu.

Gülpak, genel kurulda yaptığı konuşmada, bugün sadece bir yönetim kurulu seçmek için değil, Kahramanmaraş İstiklalspor'un geleceğine yön vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

İstiklalspor'un kentin ortak değeri olduğunu belirten Gülpak, "Bu kulübün gerçek sahibi ne yönetimlerdir ne de başkanlardır. Bu kulübün gerçek sahibi Kahramanmaraş halkıdır. Bugüne kadar kulübümüze destek veren il protokolüne teşekkür ediyorum." dedi.

Göreve ayrıştırmak için değil, birleştirmek için talip olduklarını ifade eden Gülpak, "Şeffaf, hesap verebilir, istişareye önem veren ve kulübümüzü sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacak bir yönetim anlayışı içerisinde olacağız. Tüm şehrimizin desteğiyle İstiklalspor'u hak ettiği yerlere taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan kulübün yeni yönetim kurulu, Ahmet Gülpak başkanlığında Faruk Arıkan, Murat Demirkol, Zekeriya Türkyılmaz, Abdullah Kalın, Noman Polat, Mesut Çakar, Serhan Erdoğanyılmaz, Ahmet Mansur Kır, Mehmet Mert Maden, Selçuk Kaynakyeşil, Ahmet Ermeydan, Bilal Nasır, Sadi Kır, Ejder Susaçan, Hasan Karadaş, Akif Biber, Mustafa Yalçın, Ahmet Başdemir, Hüseyin Müdüroğlu, Mustafa Kaan Taşolar, Mert Ali Davarcıoğlu, Hasan Hüseyin Narlı, Melih Hüsnü Öksüz ve Beşir Şava'dan oluştu.