Kahramanmaraş İstiklalspor, teknik direktörlüğe Mehmet Altıparmak'ı getirdi

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Kahramanmaraş İstiklalspor, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdi.

TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraş İstiklalspor, teknik direktör Ömer Faruk Mahir ile yolların ayrılmasının ardından kan değişimine giderek Mehmet Altıparmak ile anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Ahmet Gülpak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen imza töreninde, Altıparmak ile resmi sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Mehmet Altıparmak'a görevinde başarılar dilenerek, anlaşmanın camiaya ve kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından biri olan Mehmet Altıparmak, özellikle Süper Lig'e taşıdığı takımlarla tanınıyor. Kariyerinde Gaziantep FK, Erzurumspor ve Hatayspor gibi ekipleri Süper Lig'e çıkararak önemli başarılara imza atan 55 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı; disiplinli oyun anlayışı, hücum odaklı futbol felsefesi ve üst lig hedefi olan kulüplerdeki kriz yönetimi kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı