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Kahramanmaraş İstiklalspor, İnegöl Kafkasspor'u 4-1 yenip 4. tura yükseldi

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Kahramanmaraş İstiklalspor, İnegöl Kafkasspor'u 4-1 yenip 4. tura yükseldi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda İnegöl Kafkasspor'u 4-1 mağlup ederek 4. tura yükseldi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan konuk ekip, 90+1. dakikada Berk Taşkın'ın golüyle skoru 4-1'e taşıdı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da Kahramanmaraş İstiklalspor, deplasmanda karşılaştığı İnegöl Kafkasspor'u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

İnegöl İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Kahramanmaraş temsilcisi, 22. dakikada Tümer Oruç ve 33. dakikada İbrahim Halil Talay'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren kırmızı-beyazlılar, 49. dakikada Mert Miraç Altıntaş'ın penaltı golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi İnegöl Kafkasspor 87. dakikada Mansur Aykut Demirci ile farkı 2'ye indirse de Kahramanmaraş İstiklalspor, 90+1. dakikada Berk Taşkın'ın attığı golle sahadan 4-1 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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