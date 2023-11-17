Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği'nde 20 Gönüllüye Su Altı Arama Kurtarma Eğitimi Verildi

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği'nde yer alan 20 gönüllü belediye personeli, Antalya Belek'te su altı arama kurtarma eğitimini tamamladı. Eğitimde malzemeyi kuşanma, suya giriş teknikleri, haberleşme işaretleri ve su altı emniyet kuralları gibi konular ele alındı. Eğitimi başarıyla tamamlayan ekip ilçeye döndü.

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği'nde yer alan 20 gönüllü belediye personeli, su altı arama kurtarma eğitimini tamamladı.

Gönüllü 20 belediye personeli, Antalya Belek'te uzman eğitmenler tarafından verilen teorik ve uygulamalı dalış eğitimi programında malzemeyi kuşanma, suya giriş teknikleri, nefes alırken dikkat edilmesi gerekenler, su altında kullanılacak haberleşme işaretleri ve su altı emniyet kuralları eğitimi aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan ekip ilçeye döndü.

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü de olan birlik sorumlusu Ömer Ünal, AA muhabirine, katıldıkları eğitimi başarıyla tamamladığını söyledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla 2020 yılında kurulan birliğinin başta 6 Şubat depremleri olmak üzere yurdun değişik bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerinde görev aldığını belirten Ünal, "Ekibimizin suda arama kurtarma konusunda eksiği vardı, bunu da başkanımızın desteğiyle gidermiş olduk. Eğitimlerimiz aralıklarla devam edecek." dedi.