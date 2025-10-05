Kafkasspor, geriye düştüğü maçta 8 kişi kalmalarına rağmen galip geldi

Kafkasspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta unutulmaz bir maça çıktı. İnegöl temsilcisi, sahasında konuk ettiği Bulvarspor karşısında 3 kırmızı kart görmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.

KAFKASSPOR GERİYE DÜŞTÜ

Karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil siyahlılar, 23. dakikada Taha Osman Mertol'un golüyle geriye düştü.

ÜST ÜSTE 2 KIRMIZI KART

Sertleşen oyunda Yusuf Kaplan 28. dakikada, Emre Kara ise 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

9 KİŞİYLE ÖNE GEÇTİLER

Eksik oynamasına rağmen pes etmeyen Kafkasspor, 33. dakikada Fatih Taşdelen'in golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Taşdelen, skoru 2-1'e getirdi.

BİR KIRMIZI KART DAHA

İkinci yarıda etkili savunma yapan yeşil siyahlılar, rakibine gol şansı tanımadı. 87. dakikada Berkay Caymaz'ın kırmızı kart görmesiyle 8 kişi kaldı.

KAFKASSPOR'DAN TARİHİ GALİBİYET

3 kişi eksik mücadele eden Kafkasspor, adeta destansı bir mücadele ortaya koydu. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Bu geri dönüş ile Kafkasspor puanını 8'e yükselterek grubunda 8. sıraya çıktı. Taraftarlar maç sonunda elde edilen zaferi büyük coşkuyla kutladı.