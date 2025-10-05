Haberler

Kafkasspor, geriye düştüğü maçta 8 kişi kalmalarına rağmen galip geldi

Güncelleme:
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kafkasspor, 3 kırmızı kart gördüğü maçta Bulvarspor'u 2-1 yenerek tarihi bir geri dönüşe imza attı. İnegöl ekibi bu galibiyetle puanını 8'e yükseltip 8. sıraya çıktı.

Kafkasspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta unutulmaz bir maça çıktı. İnegöl temsilcisi, sahasında konuk ettiği Bulvarspor karşısında 3 kırmızı kart görmesine rağmen sahadan 2-1 galip ayrıldı.

KAFKASSPOR GERİYE DÜŞTÜ

Karşılaşmaya hızlı başlayan yeşil siyahlılar, 23. dakikada Taha Osman Mertol'un golüyle geriye düştü.

ÜST ÜSTE 2 KIRMIZI KART

Sertleşen oyunda Yusuf Kaplan 28. dakikada, Emre Kara ise 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

9 KİŞİYLE ÖNE GEÇTİLER

Eksik oynamasına rağmen pes etmeyen Kafkasspor, 33. dakikada Fatih Taşdelen'in golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Taşdelen, skoru 2-1'e getirdi.

BİR KIRMIZI KART DAHA

İkinci yarıda etkili savunma yapan yeşil siyahlılar, rakibine gol şansı tanımadı. 87. dakikada Berkay Caymaz'ın kırmızı kart görmesiyle 8 kişi kaldı.

KAFKASSPOR'DAN TARİHİ GALİBİYET

3 kişi eksik mücadele eden Kafkasspor, adeta destansı bir mücadele ortaya koydu. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Bu geri dönüş ile Kafkasspor puanını 8'e yükselterek grubunda 8. sıraya çıktı. Taraftarlar maç sonunda elde edilen zaferi büyük coşkuyla kutladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500
