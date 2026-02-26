Haberler

Hem şampiyon, hem de gol kraliçesi

Güncelleme:
Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü, TFF Kadınlar 1.Lig'de şampiyon olurken, golcü oyuncu Kafayat Atoke Başhıru 44 golle ligin gol kraliçesi oldu. Başhıru, 2026-2027 sezonunda Kayseri'yi Süper Ligi'nde temsil edecek.

Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübünün başarılı golcüsü Kafayat Atoke Başhıru çifte sevinç yaşıyor.

2025-2026 futbol sezonu TFF Kadınlar 1.Lig A Grubunu 40 puanla şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Ligi'ne yükselen Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübünün golcü oyuncusu Kafayat Atoke Başhıru attığı 44 golle ligin gol kraliçesi oldu. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü 2026-2027 sezonunda Kayseri'yi Süper Ligi'nde temsil edecek. Kayseri Kadın FK sezonu hem şampiyon olarak tamamladı hem de gol kraliçesi çıkardı. Takımın 21 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Kafayat Atoke Başhıru, 14 maçta attığı 44 golle sezonu gol kraliçesi olarak tamamlayarak çifte mutluluk yaşadı. Başarılı golcü oyuncu, sezon başından sezon sonuna kadar hem oynadığı futbol hem attığı birbirinden şık goller hem de asistleri ile auran Kayseri Kadın Futbol Kulübünün şampiyon olmasından büyük pay sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takımın attığı 86 golünün 44'une imzasını atan Kafayat Atoke Başhıru'ye birçok teklif var. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
