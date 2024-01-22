Kafaya koydular bir kere! PSG Sacha Boey'i bitirmek üzere

Fransız devi Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey için girişimlerini sıklaştırmış durumda.

PSG KANCAYI ATTI

Sofoot'ta yer alan habere göre, Nordi Mukiele'nin ayrılık ihtimaline karşın Roma'dan Diego Llorente ile ilgilenen PSG, perde arkasında Sacha Boey transferi için çabalıyor.

CAMPOS GÖRÜŞÜYOR

Haberde; Paris Saint-Germain Futbol Danışmanı Luis Campos'un, Sacha Boey transferi için Galatasaray yönetimi ile görüşmelerde bulunduğu ve sarı-kırmızılı yönetimi ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.