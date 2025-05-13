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Kadrolar açıklandı! Dev final öncesi iki takımda da dikkat çeken gelişme

Kadrolar açıklandı! Dev final öncesi iki takımda da dikkat çeken gelişme
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Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Galatasaray ve Trabzonspor, kamp kadrolarını açıkladı. Her iki takımda kadrosundaki tüm oyunculara kadroda yer verirken, genç oyuncularında kafileye dahil edilmesi dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde çarşamba günü Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Her iki takımda maçın oynanacağı Gaziantep'e gitti.

GALATASARAY TAM K ADRO

Final öncesinde son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştiren Sarı-kırmızılılar ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti. Cimbom'da tüm oyuncular kadroda yer alırken, genç isimlere de kafilede yer verildi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özek uçakla Gaziantep'e giden kafilede yöneticiler de yer aldı.

TRABZONSPOR DA ANTEP'TE

Öte yandan Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile yapacağı maç için Gaziantep'e gitti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde son çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililer, daha sonra uçakla Gaziantep'e hareket etti. Karadeniz ekibinde 28 futbolcunun tamamı da kafilede yer aldı.

SAAT 20:45'TE BAŞLAYACAK

Trabzonspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali, çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAGulden:

E trabson fransizsarayin karasi! Bunun adi derbi degilki!

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Galatasaray yönetimine uyarı ! Bu kupa maçı büyük haksızlıklara gebe, TFF başkanı ne demişti kolumu kesseniz bordo mavi akar diye, daha sonra Trabzon yönetimi de hakemler tarafından haksızlığa uğradık demişti. Gün geldi çattı Trabzon'un Avrupa'ya gitmesi için inşallah hakem maçı katledip hakem marifetiyle Trabzon'a hediye etmez.

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Haber Yorumlarıemrebuyukay94:

İnşallah hafta sonu yedek kadroyla çıktığın maçın meyvelerini toplarsın Fatih Tekke.

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Haber YorumlarıBiz ofluyuz:

hakem.adil olursa kupa trabzzonumun

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