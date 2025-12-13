Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı
Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı bırakılan Mohamed Salah, yeniden takıma döndü. Dün yapılan görüşmenin olumlu geçmesinin ardından yıldız futbolcu Liverpool kadrosuna dahil edildi.
- Mohamed Salah, Arne Slot ile yaptığı görüşmenin ardından yeniden Liverpool kadrosuna dahil edildi.
- Mohamed Salah, Premier Lig'de üst üste üç maçta yedek başladıktan sonra teknik direktör Arne Slot'a tepki gösterdi.
- Mohamed Salah'ın kadro dışı bırakılmasının ardından ara transfer döneminde Liverpool'dan ayrılabileceği ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi.
Premier Lig'de üst üste üç maçta yedek başlayan Mohamed Salah, bu durumun ardından teknik direktör Arne Slot'a sert tepki göstermişti. Mısırlı yıldız, yaptığı açıklamada, "Bu takım için çok şey yaptım. Şimdi ise yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi" ifadelerini kullanmıştı.
KADRO DIŞI VE AYRILIK İDDİALARI
Bu sözlerin ardından kadro dışı bırakılan Salah'ın ara transfer döneminde Liverpool'dan ayrılabileceği öne sürülmüş, Galatasaray'ın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti.
GÖRÜŞME OLUMLU SONUÇLANDI
The Athletic'in haberine göre, Arne Slot ile Mohamed Salah arasında yapılan görüşme olumlu geçti. Taraflar arasındaki krizin çözüldüğü ve Salah'ın yeniden Liverpool kadrosuna dahil edildiği belirtildi.