Haberler

Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı bırakılan Mohamed Salah, yeniden takıma döndü. Dün yapılan görüşmenin olumlu geçmesinin ardından yıldız futbolcu Liverpool kadrosuna dahil edildi.

  • Mohamed Salah, Arne Slot ile yaptığı görüşmenin ardından yeniden Liverpool kadrosuna dahil edildi.
  • Mohamed Salah, Premier Lig'de üst üste üç maçta yedek başladıktan sonra teknik direktör Arne Slot'a tepki gösterdi.
  • Mohamed Salah'ın kadro dışı bırakılmasının ardından ara transfer döneminde Liverpool'dan ayrılabileceği ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi.

Premier Lig'de üst üste üç maçta yedek başlayan Mohamed Salah, bu durumun ardından teknik direktör Arne Slot'a sert tepki göstermişti. Mısırlı yıldız, yaptığı açıklamada, "Bu takım için çok şey yaptım. Şimdi ise yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi" ifadelerini kullanmıştı.

KADRO DIŞI VE AYRILIK İDDİALARI

Bu sözlerin ardından kadro dışı bırakılan Salah'ın ara transfer döneminde Liverpool'dan ayrılabileceği öne sürülmüş, Galatasaray'ın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti.

GÖRÜŞME OLUMLU SONUÇLANDI

The Athletic'in haberine göre, Arne Slot ile Mohamed Salah arasında yapılan görüşme olumlu geçti. Taraflar arasındaki krizin çözüldüğü ve Salah'ın yeniden Liverpool kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısafir:

szoboszlai, macallister, gakpo çoğu maçlarda kayıp. biraz performansı düştü diye müslüman salahı hemen kadro dışı bıraktılar. hani liverpool un efsanesiydi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Hani gs anlaşmıştı geliyordu uçuyordu ŞL kupasını alıyordu ne oldu ??!??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Sadettin Saran talimatı verdi: Fenerbahçe'den Sörloth bombası

Saran talimatı verdi! Fenerbahçe bombayı patlatıyor
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma

Jandarma ekiplerinin sabrını sınadı: Kıllık yapma
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
title