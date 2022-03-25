Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Taraftarlar beğeni yağdırdı
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan kaptanlardan Mesut Özil, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Fenerbahçe ve Türk bayrağının olduğu kareyi paylaşan Mesut, "Aslolan Fenerbahçe'dir" notu düştü. Taraftarlar dakikalar içinde beğeni yağdırdı.
Sarı-Lacivertliler'de Mesut Özil ve Ozan Tufan depremi yaşanıyor. Takımın kaptanları, dün sürpriz bir kararla kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı kararının teknik direktör İsmail Kartal'a karşı disiplinsiz tavırlar olduğu ifade edildi.
TARAFTAR BEĞENİ YAĞDIRDI
Kadro dışı kalan Mesut, bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu Fenerbahçe ve Türk bayrağının olduğu kareye, "Aslolan Fenerbahçe'dir" notu düştü. Sarı-Lacivertli taraftarlar dakikalar içinde bu paylaşıma beğeni yağdırdı.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022