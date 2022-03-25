Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Taraftarlar beğeni yağdırdı

Sarı-Lacivertliler'de Mesut Özil ve Ozan Tufan depremi yaşanıyor. Takımın kaptanları, dün sürpriz bir kararla kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı kararının teknik direktör İsmail Kartal'a karşı disiplinsiz tavırlar olduğu ifade edildi.

TARAFTAR BEĞENİ YAĞDIRDI

Kadro dışı kalan Mesut, bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu Fenerbahçe ve Türk bayrağının olduğu kareye, "Aslolan Fenerbahçe'dir" notu düştü. Sarı-Lacivertli taraftarlar dakikalar içinde bu paylaşıma beğeni yağdırdı.