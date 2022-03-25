Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Taraftarlar beğeni yağdırdı - Haberler

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Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Taraftarlar beğeni yağdırdı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan kaptanlardan Mesut Özil, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Fenerbahçe ve Türk bayrağının olduğu kareyi paylaşan Mesut, "Aslolan Fenerbahçe'dir" notu düştü. Taraftarlar dakikalar içinde beğeni yağdırdı.

Sarı-Lacivertliler'de Mesut Özil ve Ozan Tufan depremi yaşanıyor. Takımın kaptanları, dün sürpriz bir kararla kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı kararının teknik direktör İsmail Kartal'a karşı disiplinsiz tavırlar olduğu ifade edildi.

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Taraftarlar beğeni yağdırdı

TARAFTAR BEĞENİ YAĞDIRDI

Kadro dışı kalan Mesut, bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu Fenerbahçe ve Türk bayrağının olduğu kareye, "Aslolan Fenerbahçe'dir" notu düştü. Sarı-Lacivertli taraftarlar dakikalar içinde bu paylaşıma beğeni yağdırdı.

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in paylaşımı sosyal medyayı yıktı! Taraftarlar beğeni yağdırdı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

İsmail Kartal, Ozan Tufan, Fenerbahçe, Mesut Özil, Ali Koç, Spor, Haberler

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