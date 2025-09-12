Haberler

Kadir Erbay, Estoril'de Superbike Yarışına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk motosikletçi Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nın Estoril ayağında, Supersport 600 kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Geçtiğimiz yarışta 3'üncülük elde eden Erbay, 30-31 Ağustos'ta Navarra Pistinde podyuma çıkmıştı.

Türk motosikletçi Kadir Erbay, hafta sonu İspanya Superbike Şampiyonası'nın (ESBK) Estoril ayağında yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadir Erbay, I+DENT Racing takımıyla Supersport 600 (NG) kategorisinde Ducati V2 ile Portekiz'in Estoril kentinde bulunan Autodromo Fernanda Pires da Silva Pisti'nde Türkiye adına mücadele edecek.

Kadir Erbay, İspanya'da 30-31 Ağustos'da düzenlenen ESBK'nin 5. ayağında Navarra Pistinde ilk yarışta 3'üncülük başarısıyla podyuma çıkmıştı.

Ay-yıldızlı motosikletçi Kadir Erbay, Estoril'de yarın TSİ 16.55'te ilk yarışta, 14 Eylül Pazar günü ise TSİ 13.35'te ikinci yarışta başarı kovalayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Arda Güler'den 90'a füze

Neler yapıyorsun öyle Arda!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.