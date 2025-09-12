Kadir Erbay, Estoril'de Superbike Yarışına Hazırlanıyor

Türk motosikletçi Kadir Erbay, hafta sonu İspanya Superbike Şampiyonası'nın (ESBK) Estoril ayağında yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadir Erbay, I+DENT Racing takımıyla Supersport 600 (NG) kategorisinde Ducati V2 ile Portekiz'in Estoril kentinde bulunan Autodromo Fernanda Pires da Silva Pisti'nde Türkiye adına mücadele edecek.

Kadir Erbay, İspanya'da 30-31 Ağustos'da düzenlenen ESBK'nin 5. ayağında Navarra Pistinde ilk yarışta 3'üncülük başarısıyla podyuma çıkmıştı.

Ay-yıldızlı motosikletçi Kadir Erbay, Estoril'de yarın TSİ 16.55'te ilk yarışta, 14 Eylül Pazar günü ise TSİ 13.35'te ikinci yarışta başarı kovalayacak.