Kadir Erbay, Estoril'de Superbike Yarışına Hazırlanıyor
Türk motosikletçi Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nın Estoril ayağında, Supersport 600 kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Geçtiğimiz yarışta 3'üncülük elde eden Erbay, 30-31 Ağustos'ta Navarra Pistinde podyuma çıkmıştı.
Türk motosikletçi Kadir Erbay, hafta sonu İspanya Superbike Şampiyonası'nın (ESBK) Estoril ayağında yarışacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kadir Erbay, I+DENT Racing takımıyla Supersport 600 (NG) kategorisinde Ducati V2 ile Portekiz'in Estoril kentinde bulunan Autodromo Fernanda Pires da Silva Pisti'nde Türkiye adına mücadele edecek.
Kadir Erbay, İspanya'da 30-31 Ağustos'da düzenlenen ESBK'nin 5. ayağında Navarra Pistinde ilk yarışta 3'üncülük başarısıyla podyuma çıkmıştı.
Ay-yıldızlı motosikletçi Kadir Erbay, Estoril'de yarın TSİ 16.55'te ilk yarışta, 14 Eylül Pazar günü ise TSİ 13.35'te ikinci yarışta başarı kovalayacak.