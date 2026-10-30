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Kadınlar Voleybol 1. Lig'de 5 maçta 4 galibiyetli Karşıyaka yarın Bergama'yı ağırlayacak

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Kadınlar Voleybol 1. Lig'de 5 maçta 4 galibiyetli Karşıyaka yarın Bergama'yı ağırlayacak
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Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda 5 maçta 4 galibiyet alan Karşıyaka, yarın saat 16.00'da Bergama Belediyespor'u konuk edecek. Grupta 1 galibiyeti bulunan 10. sıradaki Bergama Belediyespor, zirve takipçisi Karşıyaka karşısında puan arayacak.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alan zirve takipçisi Karşıyaka yarın evinde 1 galibiyeti bulunan 10'uncu sıradaki Bergama Belediyespor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Grupta 13.30'da İBB Spor-Denizli BŞB, 16.00'da Bahçelievler Bld-Aydın BŞB, Altınordu-İzmir DSİ, Bodrum Bld-Eczacıbaşı, 17.30'da ise Yeşilyurt-Akhisar Bld müsabakaları oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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