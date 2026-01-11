Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.
ŞAMPİYON FENERBAHÇE OPET
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan zorlu final mücadelesini maç boyunca skor olarak hiç geriye düşmeyen Fenerbahçe Opet, 86-66'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.
KUPAYI 15. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
Bu şampiyonlukla birlikte sarı-lacivertli ekip, Kadınlar Türkiye Kupası'nı toplamda 15'nci kez müzesine götürmeyi başardı.
EN SKORER İSİMLER
Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman ve Kayla McBride attığı 17 sayıyla takımının ve maçın en skorer isimleri oldu. Galatasaray'da Teja Oblak'ın 13 sayısı galibiyet için yetmedi