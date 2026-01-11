Haberler

Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe
Güncelleme:
Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 yenerek şampiyon oldu.

  • Fenerbahçe Opet, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek şampiyon oldu.
  • Fenerbahçe Opet, bu şampiyonlukla Kadınlar Türkiye Kupası'nı toplamda 15. kez kazandı.
  • Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman ve Kayla McBride 17 sayı atarak takımının ve maçın en skorer isimleri oldu.

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi.

ŞAMPİYON FENERBAHÇE OPET

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan zorlu final mücadelesini maç boyunca skor olarak hiç geriye düşmeyen Fenerbahçe Opet, 86-66'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.

KUPAYI 15. KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Bu şampiyonlukla birlikte sarı-lacivertli ekip, Kadınlar Türkiye Kupası'nı toplamda 15'nci kez müzesine götürmeyi başardı.

EN SKORER İSİMLER

Fenerbahçe Opet'te Emma Meesseman ve Kayla McBride attığı 17 sayıyla takımının ve maçın en skorer isimleri oldu. Galatasaray'da Teja Oblak'ın 13 sayısı galibiyet için yetmedi

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

işte bu, çatlasın hasetler......

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

Cinconlar ağlayın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe,adamlar her dalda şampiyon kardeşim kabul edelim .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

