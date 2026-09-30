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Kadınlar Kupa Voley'de Aras Kargo çeyrek finale yükseldi, Göztepe ve Manisa elendi

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Kadınlar Kupa Voley'de Aras Kargo çeyrek finale yükseldi, Göztepe ve Manisa elendi
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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları sonunda Aras Kargo çeyrek finale yükseldi; Göztepe ve Manisa Büyükşehir Belediyespor elendi. İstanbul'da Göztepe'yi 3-0 yenen Aras Kargo son 8'e kalırken, Bursa'da Manisa Büyükşehir Belediyespor Türk Hava Yolları'na 3-0 yenildi.

KADINLAR AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları sonunda Ege'yi temsil eden Aras Kargo, çeyrek finale yükselirken, Göztepe ve Manisa Büyükşehir Belediyespor elendi. İstanbul'da oynanan 1'inci Grup müsabakalarında Göztepe'yi 3-0 yenip, İlbank'a 3-2 yenilen Aras Kargo, adını son 8 takım arasına yazdırdı. Göztepe'ye ikinci maçında aldığı 3-0'lık İlbank galibiyeti yetmedi ve sarı-kırmızılı ekip kupaya veda etti. Bursa'da oynanan 3'üncü Grup maçlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları'na 3-0 kaybederken, Kuzeyboru'ya ise 3-2 mağlup olarak elenmekten kurtulamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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