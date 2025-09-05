Haberler

Kadınlar Hentbol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Başladı

Kadınlar Hentbol Süper Lig 2025-2026 sezonu, MC Sistem Yurdum ile Odunpazarı arasındaki karşılaşmayla start aldı. Odunpazarı, mücadelenin ilk devresini 12-10 önde tamamlayarak, maçı 29-28 kazanmayı başardı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
