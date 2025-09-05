Kadınlar Hentbol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Başladı
Kadınlar Hentbol Süper Lig 2025-2026 sezonu, MC Sistem Yurdum ile Odunpazarı arasındaki karşılaşmayla start aldı. Odunpazarı, mücadelenin ilk devresini 12-10 önde tamamlayarak, maçı 29-28 kazanmayı başardı.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig 2025-2026 sezonu, MC Sistem Yurdum- Odunpazarı karşılaşmasıyla başladı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan sezonun ilk maçında MC Sistem Yurdum ile Odunpazarı karşılaştı.
Müsabakada ilk devreyi 12-10 önde tamamlayan Odunpazarı, MC Sistem Yurdum'u 29-28 mağlup etti.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor