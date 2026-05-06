Türkiye Hentbol Federasyonu 50. Yıl Federasyon Kupası'nda kadınlar çeyrek final maçları tamamlandı.

Rakiplerine üstünlük kuran Armada Praxis Yalıkavakspor, Odunpazarı, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor, yarı finale yükseldi.

THF'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da düzenlenen kupada kadınlar çeyrek final müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Armada Praxis Yalıkavakspor-Göztepe: 30-23

Ortahisar Belediyespor-Odunpazarı: 37-39

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 33-26

Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yurdum: 37-31