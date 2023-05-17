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Kadınlar Futbol 1. Ligi play-off finali

Kadınlar Futbol 1. Ligi play-off finali

Spor Haberleri

Stat: Pursaklar SarayHakemler: Gamze Durmuş Pakkan, Caner Kurt, Selçuk GökgözDoğuş Gold Gaziantep Asya: Serenay Altın, Ayçahan Tekmen, Tuana Şahin, Birsen Güçlü, Ceren Akkaya, Rosa, Azra Ardos, Viviane (Dk.

Stat: Pursaklar Saray

Hakemler: Gamze Durmuş Pakkan, Caner Kurt, Selçuk Gökgöz

Doğuş Gold Gaziantep Asya : Serenay Altın, Ayçahan Tekmen, Tuana Şahin, Birsen Güçlü, Ceren Akkaya, Rosa, Azra Ardos, Viviane (Dk. 90 Semanur Mergül), Fatma Nur Şenses, Birsen Bozbal (Dk 89 Ceylin Yılmaz), Campos

Horozkent: Sude Nur Sözüdoğru, Kunitskaya, Sevgi Sevin Ergen, Havane Dilbe, Raziye Kabak, Semanur Özçetin, Huriye Selçik, Sıla Eldireklioğlu (Dk. 64 Elif Duru), Sude Karabuğa (Dk. 64 Özge Tosun), Mirashnichenka, Hanna Skryhanava

Goller: Dk. 36 Ceren Akkaya, Dk. 40 Birsen Bozbal, Dk. 85 Campos, Dk. 88 Fatma Nur Şenses (Doğuş Gold Gaziantep Asya )

Sarı kartlar: Dk. 19 Birsen Bozbal, Dk. 85 Campos, (Doğuş Gold Gaziantep Asya ), Dk. 45 Sevgi Sevin Ergen (Horozkent)

Başkentte oynanan Kadınlar Futbol 1. Ligi play-off finalinde Doğuş Gold Gaziantep Asya, Denizli temsilcisi Horozkent'i 4-0 yenerek, Kadınlar Süper Lig'e yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'in elinden alan Doğuş Gold Gaziantep Asya, kupayı havaya kaldırarak büyük coşku ve sevinç yaşadı.

Kadınlar Futbol 1. Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon bitirerek Kadınlar Süper Lig'e direkt yükselen Beylerbeyi'nin ardından play-off finalini kazanan Doğuş Gold Gaziantep Asya, Süper Lig'e çıkan diğer takım oldu.

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Kaynak: AA / Spor

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