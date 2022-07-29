Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'na, 50'den fazla sporcunun karıştığı akılalmaz kaza damga vurdu - Haberler

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Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'na, 50'den fazla sporcunun karıştığı akılalmaz kaza damga vurdu

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nun en uzun etabı olan beşinci etabında büyük bir kaza yaşandı. Yarışan sporcuların büyük bir çoğunluğunun maruz kaldığı bu zincirleme kazada önemli bir sakatlık yaşanmasa da yarışın gidişatı oldukça değişti. Olaylı yarışı kazanan isim ise bir kez daha Lorena Wiebes oldu.

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Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda akılalmaz bir kaza yaşandı. Kazada ciddi sakatlık sorunları yaşanmadı ancak sporcuların büyük bir çoğunluğu zincirleme kaza sonucu birbirine girdi.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda, Bar-le-Duc'den başlayıp Saint-Dié-des-Vosges'e de son bulan beşinci etapta yaşanan zincirleme kaza spor gündemine oturdu. Çok sayıda sporcunun karıştığı kaza görüntüleri çok konuşuldu.

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'na, 50'den fazla sporcunun karıştığı akılalmaz kaza damga vurdu

KAZANAN LORENA WIEBES OLDU

En prestijli yarış turnuva olan Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'na Lorena Wiebes damga vuruyor. İlk etapta da zafere ulaşmayı başaran yıldız sporcu, başarılarına devam ediyor. Wiebes, en uzun etap olan beşinci etapta da yarışı kazanan isim oldu.

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'na, 50'den fazla sporcunun karıştığı akılalmaz kaza damga vurdu

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

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