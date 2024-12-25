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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Danilos Pizza: 86 Melikgazi Kayseri: 77

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Danilos Pizza: 86 Melikgazi Kayseri: 77
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Kocaeli temsilcisi Danilos Pizza, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-77 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Kocaeli temsilcisi Danilos Pizza, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 86-77 mağlup etti.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Seda Esen, Mustafa Candemir Tabak

Danilos Pizza: Destanni Henderson 19, Gizem Mürüvet Uca, Hande Çelebi, Yağmur Bul 6, Yağmur Kübra Taşar 9, Beatrice Mompremier 21, Terezia Palenikova 20, Jasmine Jabrell Walker 11, Aysude Torcu

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 7, Crystal Simone Dangerfield 14, Doğa Adıcan, Gonca Karataş 4, Meltem Avcı 6, Şuğranur Hatice Sönmez, Aerial Leann Powers 19, Zainabe Myriam Christelle Diallo 14, Sokhna Adji Fall 13

Başantrenör: Emre Özsarı

1. Periyot: 8-24 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 36-37 (Melikgazi Kayseri lehine)

3.Periyot: 54-54 - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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