Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Danilos Pizza: 77 ÇBK Mersin: 97
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Kocaeli temsilcisi Danilos Pizza, ÇBK Mesin'e 97-77 mağlup oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Kocaeli temsilcisi Danilos Pizza, ÇBK Mesin'e 97-77 mağlup oldu.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Alper Gökçebel, Abdullah Koputan, Hasan Ok
Danilos Pizza: Destanni Henderson 14, Gizem Mürüvet Uca 6, Hande Çelebi 9, Deniz Aygül 2, Yağmur Bul 5, Vionise Pierre Louis 12, Beatrice Mompremier 12, Terezia Palenikova 17, Aysude Yıldıztekin
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
ÇBK Mersin : Yvonne Anderson 18, Regan Ayleen Magarity 25, Feride Şevval Akalan 1, Eslem Güler, Derin Yaya 3, Sinem Ataş 7, İliana Baida Rupert 15, Şuğranur Hatice Sönmez, Marine Muruelle Megane Johannes 22, İlayda Güner 6
Başantrenör: Victor Antonia Lapena Tortosa
1. Periyot: 25-23 (Danilos Pizza lehine)
Devre: 43-49 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 63-77 (ÇBK Mersin lehine) - KOCAELİ