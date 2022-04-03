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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde Bellona Kayseri Basketbol ile BOTAŞ 24. hafta maçında karşı karşıya geldi.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde Bellona Kayseri Basketbol ile BOTAŞ 24. hafta maçında karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan maçı konuk ekip BOTAŞ 78-92 kazandı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Ozan Çakar xx, Münevver Özemre xx, Dorukan Kalyon xx

Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy xxx (17), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (6), Gökçe Doğan x (3), Feray Dalkılıç x, Sevgi Tonguç x, Dilaga Tongar x (5), Christia Williams xxx (24), Farhiya Abdi xx (12), Egle Sventoraite x (11), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x

BOTAŞ: Jelena Dubljevic xxx (20), Ayşegül Günay Aladağ xx (9), Hatice Pelin Gülçelik x (2) Ayşe Cora xx (18), Işıl Alben x (5), Sehernaz Çidal x (8), Tilbe Şenyürek x (6), Aja Jurjane x, Jazmine Elizabeth Davis xxx (24)

Periyotlar:

1.Periyot: 16-36 (BOTAŞ lehine)

Devre: 41-48 (BOTAŞ lehine)

3. Periyot: 59-68 (BOTAŞ lehine) - KAYSERİ

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ozan Çakar, basketbol, Türkiye, Kayseri, Spor, Haberler

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