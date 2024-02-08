Kadın Milli Takımı Kampı Sonlandı

Basketbol Kadın Mili Takımlar Direktörü Nilay Kartepe, aralarına ilk kez katılan oyuncuların olduğunu belirterek, "Önümüzdeki yıllarda genç arkadaşlarımızın bize neler verebileceğini görmek için çok verimli bir kamp ortamı oldu" dedi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı İstanbul'da tamamladığı kamp çalışmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Genç arkadaşlarımız burada bizimle birlikte, aramıza ilk kez katılan oyuncular vardı. A Milli Takım ortamını gördüler. Önümüzdeki yıllarda genç arkadaşlarımızın bize neler verebileceğini görmek için çok verimli bir kamp ortamı oldu. Onların buradaki enerjisinden memnunuz. Kasım ayı içerisinde 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmalarımız devam edecek. O maçlar için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Umuyorum ki yolun sonu 2025 Avrupa Şampiyonası olur"

A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan ise, "2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri için hazırlıklarımız devam ediyor. Geçtiğimiz kasım ayı içerisinde ilk pencere maçlarını oynadık. Oradan iki galibiyetle ayrıldık. Sene içinde belirli dönemlerde yapacağımız kamp çalışmalarını çok güzel şekilde geçerek, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Genç bir ekiple toplandık. Antrenmanlarımız güzel geçti. Önümüzdeki maçlarda değerlendirebileceğimiz oyuncuları görmek ve onların burayı deneyimlemesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki yolun sonu 2025 Avrupa Şampiyonası olur" ifadelerini kullandı.

"Çok çabuk adapte olmaları bizi sevindirdi"

A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun da, "Önümüzdeki dönemde milli takımda olmasını düşündüğümüz, daha önce kadro kalabalıklığından şans veremediğimiz oyuncularımızı görmek, milli takım kültürünü anlatmak açısından önemli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hem onların bizi tanıması hem bizim onları tanımamız için bir fırsat olarak değerlendirmek istedik. Daha önce milli takımlarda yer alan, takip ettiğimiz oyuncuların bir kısmıyla çalıştık. Hepsini de alamadık. Bir kısmıyla başka bir fırsatta çalışacağız. Oyuncuların gelişimine sezon içerisinde mini bir kampla katkıda bulunabilirsek ekstra artı olacağını düşünüyorum. Kampımızın çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Çok çabuk adapte olmaları bizi sevindirdi. İlerisi için de umutlandırdı. Buraya gelerek çok büyük özveriyle takıma katıldılar. Bütün oyuncularımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"Daha önce geldiğim kamplardan çok farklı"

A Kadın Milli Takım oyuncusu Selin Rachel Gül, kendileri açısından çok değerli bir kamp dönemi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Şu an çok genç bir kadroyuz, daha önceki geldiğim kamplardan çok farklı. Yeni şeyler öğrendik. Bence çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Böyle devam ederek ileride daha güzel şeyler yapmayı planlıyoruz." A Kadın Milli Takım oyuncusu Zeynep Şevval Gül de, "Çok keyifli ve iyi bir kamp dönemi geçirdik. Burada bulunmaktan çok mutlu oldum. Takım arkadaşlarım ile enerjimiz çok iyiydi. Bu dört günlük süreçte alabildiğimiz kadar verimi alarak ve basketbolumuza bir şeyler katarak önümüzdeki döneme devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL