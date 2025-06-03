Kadın Milli Takımı Bükreş U20 Turnuvası'nda Birinci Oldu

Kadın Milli Takımı Bükreş U20 Turnuvası'nda Birinci Oldu
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen U20 Romania Dımıtru Pırvulescu-Vasile Iorga Turnuvası'nda Kadın Milli Takımı şampiyonluk elde etti. Erzincanlı sporcuların da madalyalar kazandığı turnuvada Elmira Yasin gümüş, Özlem Gürsoy ve Ayşe Erkan bronz madalya aldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 30 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen U20 Romania Dımıtru Pırvulescu-Vasile Iorga Turnuvası'nda Kadın Milli Takımı birinci oldu.

Erzincanlı sporcuların başarılara imza attıkları turnuvada, milli sporcular; Elmira Yasin 76 kiloda gümüş madalya, Özlem Gürsoy 57 kiloda bronz madalya, Ayşe Erkan 68 kiloda bronz madalya kazandılar. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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