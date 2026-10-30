Kadın Milli Curling Takımı İsveç'e 9-5 yenilerek grubu üçüncü sırada bitirdi

Kadın Milli Curling Takımı İsveç'e 9-5 yenilerek grubu üçüncü sırada bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadın Milli Curling Takımı, Çekya'nın Ostrava kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında İsveç'e 9-5 mağlup oldu. Milli takım grubu 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada bitirirken İsveç lider, İskoçya ise ikinci olarak yarı finale yükseldi.
Kadın Milli Curling Takımı, Çekya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında İsveç'e 9-5 mağlup oldu.
Ostrava kentinde 12 ülkenin katılımıyla düzenlenen organizasyonda grup karşılaşmaları tamamlandı.
Dilşat Yıldız, Berfin Şengül, Melisa Cömert, Seydanur Morkoç ve Şüheda Karacalı'dan oluşan milli takım, İsveç karşısında aldığı mağlubiyetle grubu 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada bitirdi.
B Grubu'nda 5 maçını da kazanan İsveç lider, 4 galibiyet alan İskoçya ise ikinci sırada yer alarak yarı finale yükseldi.
Kaynak: AA