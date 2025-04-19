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Kadın Hentbol Süper Lig'de Armada Praxis Yalıkavak Galip Geldi

Kadın Hentbol Süper Lig'de Armada Praxis Yalıkavak Galip Geldi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, evinde Üsküdar Belediyespor'u 38-23'lük skorla yenerek büyük bir avantaj elde etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, evinde Üsküdar Belediyespor'u 38-23 yendi.

Gümbet Binnaz Karakaya Spor Tesisi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 21-11 kazandı.

İkinci devrede skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, salondan 38-23 galip ayrıldı.

İki galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 21 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'de yine Bodrum'da oynanacak.

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Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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