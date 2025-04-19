Kadın Hentbol Süper Lig'de Armada Praxis Yalıkavak Galip Geldi
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, evinde Üsküdar Belediyespor'u 38-23'lük skorla yenerek büyük bir avantaj elde etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1-4 etabı ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, evinde Üsküdar Belediyespor'u 38-23 yendi.
Gümbet Binnaz Karakaya Spor Tesisi'ndeki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 21-11 kazandı.
İkinci devrede skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, salondan 38-23 galip ayrıldı.
İki galibiyete ulaşan ekibin finale yükseleceği seride ikinci karşılaşma, 21 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'de yine Bodrum'da oynanacak.