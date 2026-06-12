FISU Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda kadın millilerden 3 altın, 1 gümüş madalya

Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Güreş Milli Takımı, organizasyonu 3 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlılar, takım sıralamasında ise ikinci oldu.

Şampiyonada 53 kiloda mindere çıkan Şevval Çayır, rakiplerini geride bırakarak dünya üniversiteler şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. 68 kiloda mücadele eden Ayşe Erkan da başarılı performansıyla kürsünün en üst basamağına çıkarak altın madalyanın sahibi oldu. 76 kiloda yarışan Bükrenaz Sert ise tüm rakiplerini mağlup ederek dünya üniversiteler şampiyonluğuna ulaştı.

50 kiloda mücadele eden Zerda Demir de finale yükselme başarısı gösterdi. Final müsabakasının ardından gümüş madalyayı boynuna takan milli sporcu, Türkiye'ye organizasyondaki dördüncü madalyayı kazandırdı.

Kadın Güreş Milli Takımı, elde ettiği 3 altın ve 1 gümüş madalyalık performansla takım klasmanında ikinci sırada yer alarak organizasyonu önemli bir başarıyla noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı