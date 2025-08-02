Kadın Golf Milli Takımı Gümüş, Erkek Golf Milli Takımı Bronz Madalya Kazandı

2025 Avrupa Takımlar Shield Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Golf Milli Takımı gümüş, Erkek Golf Milli Takımı ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa Golf Birliği'nin (EGA) faaliyet takvimindeki organizasyon, Bulgaristan'ın Pravets kasabasıyla aynı adı taşıyan golf kulübünde düzenlendi. Şampiyonaya kadınlarda 9, erkeklerde 11 ülkenin milli takımı katıldı.

Deniz Sapmaz, Sude Bay, İrem Demir ve Alya Mahmuti'den oluşan Kadın Golf Milli Takımı ikinciliği, Tunç Aslan, Tuna Şahin, Efe Sargın ve İbrahim Tarık Aslan'dan oluşan Erkek Golf Milli Takımı ise üçüncülüğü elde etti.