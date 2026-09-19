Kadın Futbol Süper Ligi'nde Yüksekovaspor ile Kayseri Kadın FK 1-1 berabere kaldı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Yüksekovaspor ile Kayseri Kadın FK 1-1 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Yüksekovaspor ile Karademir Grup Kayseri Kadın FK 1-1 berabere kaldı. Şemdinli İlçe Stadı'nda Yüksekovaspor 71. dakikada Princella Adubea ile öne geçti, Kayseri ekibi son dakikalarda Hembafan Roseline Ayatsea ile eşitliği sağladı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Yüksekovaspor ile Karademir Grup Kayseri Kadın FK 1-1 berabere kaldı.
Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda rakip kalede daha etkili olan Yüksekovaspor, karşılaşmanın 71. dakikasında Princella Adubea'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın son bölümünde beraberlik golü için Yüksekovaspor kalesine yüklenen Kayseri ekibi, aradığı golü son dakikalarda Hembafan Roseline Ayatsea ile buldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.