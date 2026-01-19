Genç milli eskrimciler Bahreyn'de şampiyon oldu

Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Eskrim Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Yağmur Yurttaş ve Nisan Dinçel'den oluşan takım, başkent Manama'daki organizasyonu birinci tamamladı.

Erkekler kategorisinde mücadele eden Mehmet Ilgar Cevizici ise bronz madalyanın sahibi oldu.