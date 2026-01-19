Genç milli eskrimciler Bahreyn'de şampiyon oldu
Türkiye Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Gençler Eskrim Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Takımda yer alan sporcular Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Yağmur Yurttaş ve Nisan Dinçel'den oluşurken, erkekler kategorisinde Mehmet Ilgar Cevizici bronz madalya kazandı.
Kadın Epe Milli Takımı, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Eskrim Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Yağmur Yurttaş ve Nisan Dinçel'den oluşan takım, başkent Manama'daki organizasyonu birinci tamamladı.
Erkekler kategorisinde mücadele eden Mehmet Ilgar Cevizici ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor