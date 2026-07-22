Kadıköy'de dün geceye damga vuran görüntü

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze’yi konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak tur için avantajı kaptı.

AZİZ YILDIRIM'DAN SÜRPRİZ TALİMAT

Sarı-lacivertliler, taraftarının da desteğiyle sahasındaki mücadeleye etkili başlayan taraf oldu. Karşılaşmada dikkat çeken en önemli detay ise tribünlerdeki atmosferdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın talimatıyla, statta birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla tribün liderlerine kulaklık ve mikrofon dağıtıldığı görüldü. Liderler, birbirleri ile bu şekilde iletişime geçerek tribünlerde bütünlüğü sağladı.

TRİBÜNLERDEN TAM DESTEK

Bu yeni uygulamayla birlikte 90 dakika boyunca organize bir şekilde takımlarını destekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, galibiyette büyük pay sahibi oldu. Fenerbahçe, yakaladığı bu avantajla gözünü Polonya'da oynanacak rövanş mücadelesine çevirdi.