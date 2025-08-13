Kadıköy'de tarihi gece! Tribünlerden dünya rekoru

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe taraftarı, Jhon Duran'ın golünden sonra 154.9 desibel sesle tekrardan dünya rekoru kırdı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna adını yazdırdı. Kadıköy'deki mücadele, hem sahadaki skor hem de tribünlerdeki atmosferle unutulmaz bir geceye dönüştü.

FENERBAHÇE FARKA KOŞTU

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk dakikalardan itibaren rakip yarı sahada etkili ataklar geliştirdi. Fenerbahçe'nin ilk golünü Archie Brown kaydederken, Jhon Duran'ın attığı ikinci gol statta adeta bir patlama etkisi yarattı. Feyenoord ise Tsuyoshi Watanabe'nin golleriyle skoru dengelemeye çalıştı ancak Fenerbahçe'nin hücum gücüne karşı koyamadı.

Fred'in uzaktan sert şutu, Youssef En-Nesyri'nin 17 saniyelik savunmadan hücuma koşusuyla bulduğu gol ve Anderson Talisca'nın klas bitirişiyle Fenerbahçe sahadan 5-2'lik üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi.

TRİBÜNLERDEN DÜNYA REKORU

Karşılaşmanın unutulmaz anlarından biri, Jhon Duran'ın golü sonrası yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların coşkusu tam 154.9 desibel olarak ölçüldü. Bu seviye, dünyada bir futbol maçında kaydedilen en yüksek desibel olarak tarihe geçti. Tribünlerdeki bu atmosfer, hem oyunculara ekstra motivasyon sağladı hem de sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli :

Koyu bir Gs'li olarak Fb'yi kutluyorum. İyi oynadılar. Bu sene lig çok keyifli geçecek. İyi olan kazansın...

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ÜLKE OLARAK ZATEN ZORAKİ YAPIYORUZ BİR AVUÇ İNSAN ÜLKEYİ SÖMÜRÜYOR AMA BUNU BİR AVUÇ İNSANI SPOR AYAĞINA ZENGİN ETMEK İÇİN PARA HARCAYARAK YAPMAK ENAYİLİKTİR

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamet Demir:

bilmem kaç yıldır susuyorlar bağırsınlar azıcık :D

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadiroecal:

FB dün harika skor ile Ülkemiz insanını mutlu etti mi çoşturdu. Bu sene ana Ligin özeti şu. Türk Hakemleri ile GS Ligde favori Avrupa’da ise FB ve Başak yine puanları toplayan başarılı olurlar. GS Kulunü dün üzülmüştür , şayet FB Şampiyonlar Ligine kalkırsa GS Start ayak bastı ücretini tek alamayacak .

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Vah vah çok vahim bir durum !

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıozbayram03 #:

avrupada başarılı olsunlar bütün takımlar canımı yesinler harcadıkları para helal olsun ama lige tıkılıp kalmasınlar futbol dünyadaki en iyi ülke reklamıdır avrupada böyle dewam ederiz inş

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
