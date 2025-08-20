Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı

Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İLK TEHLİKE BENFICA'DAN

2. dakikada Benfica organize geldi. Sağ kanatta topla buluşan Aursnes'in ceza yayı dışına gönderdiği pasta topla buluşan Rios sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak gole engel olurken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

SON ANDA İRFAN CAN EĞRİBAYAT!

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, İrfan Can Eğribayat son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

SZYMANSKI'NIN ŞUTU KALECİDE

34. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Orta sahada topla buluşan Amrabat, savunmanın arasından pasını Szymanski'ye aktardı. Bu futbolcu bekletmeden ceza yayı önünden sert vurdu ancak kaleci Trubin meşin yuvarlağı kontrol etti.

OOSTERWOLDE'DEN MÜTHİŞ ŞUT

42. dakikada Benfica savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Oosterwolde, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, kaleci Trubin son anda uzanarak gole engel oldu.

BENFICA 10 KİŞİ KALDI

Benfica'da Florentino Luis, Talisca'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görerek 71. dakikada kırmızı kart gördü!

EN NESYRI ATTI ANCAK OFSAYT

81. dakikada Talisca'nın şutu kaleciden de sekip direkten döndü. Fenerbahçe'de dönen topta Youssef En Nesyri ile ağları bulsa da gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

KARŞILAŞMADA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde temsilcimiz Fenerbahçe ataklarını sıklaştırdı ancak aradığı golü bulamadı. Böylelikle mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle bitti.

RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA

Bu karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos'ta Benfica'nın ev sahipliğindeki Da Luz Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMGk:

Tff gör eserini Fenerli topçular mşlh her topta her temas da kendini yere attı bizi UEFA, FİFA ve tüm dünyaya rezil etti.. Bu kadar kolpa bir takım olamaz Morinho bile utancından soyunma odasına kaçtı

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

PORTEKİZ KARTALLARI BİZİM CİVCİVLERİ KENDİ EVİNDE ÇİĞ ÇİĞ YER. FENER'E AVRUPA LİGİNDE BAŞARILAR.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre YILDIRIM:

güzel maçtı. kilidi açacak bir oyuncu orta saha şart.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZafer yılmaz :

Yıldız diye, dünya para veren, 3ncü sınıf futbolcu transferi yapan Fenerbahçe İdaresine büyük tebrikler. Ne zaman başarılı olurlar ancak 3 ncu sınıf klupler karşısında.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtan Demirel:

Bu futbolla olmaz, nedir bu yabanci futbolcu meraki ? Türk genclerimize sans taniyin, sahadakilerden daha iyileri var

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
