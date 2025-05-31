Kadıköy'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı

Kadıköy'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı
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Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın başlangıç düdüğüyle birlikte Ali Koç'u istifaya davet ederken, tribünlerde açılan İsmail Kartal pankartı güvenlik güçleri tarafından kaldırıldı.

Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maça tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu.

ALİ KOÇ İSTİFA SESLERİ

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın başlangıç düdüğüyle birlikte geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. Dakika 3'te Konyaspor'un attığı gol sonrası tribünlerde istifa sesleri yükseldi.

İSMAİL KARTAL PANKARTI

Öte yandan bir taraftarın tribünde açtığı pankart dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftar, üzerinde geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ın fotoğrafının bulunduğu pankart açtı. Bu pankart, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile kaldırıldı.

İşte o anlar;

Kadıköy'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı

Kadıköy'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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