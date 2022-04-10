Aslan'ın Kadıköy serisi bozuldu! Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
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Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide Galatasaray'a geçit vermedi. Sarı-Lacivertliler, Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe 59 puanla ikinci sıraya yerleşti. Galatasaray'ın Kadıköy'deki 6 yıllık kaybetmeme serisi bozuldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, ligin ilk yarısında NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe bu sezon Galatasaray'la 2 derbiyi de kazandı.
Sarı-Lacivertliler'de perdeyi Miha Zajc açtı. Zajc, 26 dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Galatasaray bu golden sonra oyuna ortak olsa da net fırsat üretemedi.
Maçın ikinci yarısına ise Galatasaray etkili başladı. Aslan, topa hakim olsa da gollük pozisyon üretemedi. 68. dakikada Serdar Dursun kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.
59 puana ulaşan Sarı-Lacivertliler, 58 puanlı Konyaspor'u geride bırakarak ligin 2. sırasına yerleşti. Sarı-Lacivertliler ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 13. sıradaki Galatasaray ise 41 puanda kaldı.