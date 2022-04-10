Aslan'ın Kadıköy serisi bozuldu! Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, ligin ilk yarısında NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe bu sezon Galatasaray'la 2 derbiyi de kazandı.

PERDEYİ ZAJC AÇTI

Sarı-Lacivertliler'de perdeyi Miha Zajc açtı. Zajc, 26 dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Galatasaray bu golden sonra oyuna ortak olsa da net fırsat üretemedi.

İKİNCİ YARI SENARYO DEĞİŞTİ

Maçın ikinci yarısına ise Galatasaray etkili başladı. Aslan, topa hakim olsa da gollük pozisyon üretemedi. 68. dakikada Serdar Dursun kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.

TRABZON'A TAKİP

59 puana ulaşan Sarı-Lacivertliler, 58 puanlı Konyaspor'u geride bırakarak ligin 2. sırasına yerleşti. Sarı-Lacivertliler ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 13. sıradaki Galatasaray ise 41 puanda kaldı.