Aslan'ın Kadıköy serisi bozuldu! Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aslan'ın Kadıköy serisi bozuldu! Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide Galatasaray'a geçit vermedi. Sarı-Lacivertliler, Miha Zajc ve Serdar Dursun'un golleriyle ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe 59 puanla ikinci sıraya yerleşti. Galatasaray'ın Kadıköy'deki 6 yıllık kaybetmeme serisi bozuldu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-Lacivertliler, ligin ilk yarısında NEF Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da 2-1 kazanmıştı. Fenerbahçe bu sezon Galatasaray'la 2 derbiyi de kazandı.

Kadıköy'de geçit yok! Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti

Sarı-Lacivertliler'de perdeyi Miha Zajc açtı. Zajc, 26 dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Galatasaray bu golden sonra oyuna ortak olsa da net fırsat üretemedi.

Kadıköy'de geçit yok! Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti

Maçın ikinci yarısına ise Galatasaray etkili başladı. Aslan, topa hakim olsa da gollük pozisyon üretemedi. 68. dakikada Serdar Dursun kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.

Kadıköy'de geçit yok! Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti

59 puana ulaşan Sarı-Lacivertliler, 58 puanlı Konyaspor'u geride bırakarak ligin 2. sırasına yerleşti. Sarı-Lacivertliler ligde oynadığı son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 13. sıradaki Galatasaray ise 41 puanda kaldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title