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Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik

Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik
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UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe, maçta tek isabetli şut çekti. Bu şut da 68. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin 90 dakika boyunca elde ettiği çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

TEK İSABETLİ ŞUT DZEKO'DAN

Maç boyunca İspanyol ekibinin kalesinde şans yaratmakta zorlanan Fenerbahçe, 4 şut attığı mücadeleyi sadece 1 isabetli şutla tamamladı. Sarı-lacivertlilerin tek isabetli şutu, 68. dakikada Boşnak golcü Edin Dzeko'dan geldi.

MOURINHO İLE BİR İLK

Fenerbahçe ayrıca, Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde en az toplam (4) ve isabetli şut (1) çektiği resmi maçı Athletic Bilbao karşısında oynadı.

BILBAO'DAN 5 İSABETTE 2 GOL

Kadıköy'den 2-0'lık galibiyetle ayrılanAthletic Bilbao ise Fenerbahçe kalesine 9 şut çekti ve bunların 5'inde isabet buldu. Bu isabetli şutların 2'sin Inaki Willams'ın imzayı vardı ve golle sonuçlandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYasar Unal:

FB'nin özellikle UEFA listesinde kadro derinliği gibi bir avantajı yok. Ancak Türkiye için konuşacak olursak derinlik var ama bu sefer de nitelik, kalite yok. 20 milyon ödenen en-Neysri ortada. Mert, Samet hakeza. Kariyerinden ötürü futbol bilgisini tartışamayacağımız Mouriho'nun da şu haliyle başarı lı olma ihtimali düşük. Bakalım ne olacak?

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Haber YorumlarıYunus Kaya:

Bir gs li olarak kafayı yedim maçı izlerken kalite yok nitelik yok millet inci gibi top oynarken bizim takımlar boş yarın bizimkiler ne yapacak görmek lazım

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Haber YorumlarıMehmet yasar Çiçek:

yenemiyorsun, berabere kalda bilbao'yu lider yapma...

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