Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin 90 dakika boyunca elde ettiği çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

TEK İSABETLİ ŞUT DZEKO'DAN

Maç boyunca İspanyol ekibinin kalesinde şans yaratmakta zorlanan Fenerbahçe, 4 şut attığı mücadeleyi sadece 1 isabetli şutla tamamladı. Sarı-lacivertlilerin tek isabetli şutu, 68. dakikada Boşnak golcü Edin Dzeko'dan geldi.

MOURINHO İLE BİR İLK

Fenerbahçe ayrıca, Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde en az toplam (4) ve isabetli şut (1) çektiği resmi maçı Athletic Bilbao karşısında oynadı.

BILBAO'DAN 5 İSABETTE 2 GOL

Kadıköy'den 2-0'lık galibiyetle ayrılanAthletic Bilbao ise Fenerbahçe kalesine 9 şut çekti ve bunların 5'inde isabet buldu. Bu isabetli şutların 2'sin Inaki Willams'ın imzayı vardı ve golle sonuçlandı.