Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Hollanda'nın Feyenoord ekibini 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Böylece Fenerbahçe'nin stadı Kadıköy'de 12 yıl aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi müziği çalacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Feyenoord'u geçerek Play-Off Turu'na kaldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte uzun süre sonra bir ilki yaşayacak.

12 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ

Gelecek hafta kendi sahasında Benfica'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, stadında tam 12 yıl aranın ardından taraftarlarına Şampiyonlar Ligi müziği dinletecek.

4374 GÜNLÜK ÖZLEM

Son olarak 4 bin 374 gün önce Arsenal'i ağırlayan Fenerbahçe, taraftarlarına Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmişti. Sarı-lacivertliler, bu maçı 3-0 kaybetti. Kanarya, rövanşta da İngiliz rakibine Londra'da 2-0 mağlup oldu ve elendi.

